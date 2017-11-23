Сегодня в Мурманске открылся десятый юбилейный международный кинофестиваль «Северный Характер»

Церемония состоялась во дворце культуры имени Кирова. Какие яркие события ждут зрителей и что на открытии делали белые медведи? Смотрите репортаж Лианы Мхитарян, Александра Саницкого и Константина Кабанца.

День любого участника и гостя фестиваля Северный характер начинается со встречи с волонтерами, которые и программу дадут, и совет.



«У каждого на фестивале свой интерес. И сейчас мы составим топ самых ожидаемых событий «Северного характера».



«Самый яркий сюрприз? Я думаю, это будет уличный показ фильма «Кровь океана».

«Прийти может любой желающий, это будет весело, это будет здорово».

«Мне хотелось бы посмотреть все, что касается шведской группы, что они привезли сюда».

«Обед!»

«Ну конечно, я хочу посмотреть фильм-открытие».

«Вагон-плацкарт. Фильм очень хотелось бы посмотреть».

«И вот эта дискуссия панельная в субботу. Это тоже интересно».



«Одно мгновение до начала десятого юбилейного международного кинофестиваля «Северный Характер». И здесь уже собрались преданные организаторы, участники со всех концов света, и зрители: и новые, и верные фестивалю уже десять лет».

В исполнении артистов мурманского театра кукол белые мишки поздравили фестиваль с юбилеем.



Светлана Солдатова, президент фестиваля: «Десять лет кинофестивалю. Казалось бы, время подвести итоги. Но сейчас я хочу вспомнить не о том, что мы достигли. А с чего мы начинали. А начинали мы, как группа-друзей-единомышленников, как группа журналистов, которые хотели посмотреть хорошие фильмы, встретиться со своими друзьями, которые жили не только в России, но и в Швеции, Норвегии и Финляндии».



Уже десять лет кипят творческие споры и раскрываются таланты. На этот раз осматривать и оценивать работы будет женское жюри. Это профессионалы из Мурманска, Архангельска, Норвегии, Швеции и Финляндии. Возглавляет работу жюри легенда Северного Характера, обладатель трех гран-при фестиваля - шведский режиссер Гунилла Брески.



Гунилла Брески, председатель жюри: «Вчера мы приехали на автобусе из Лулео, дорога заняла 14 с половиной часов. Это был такой чудесный зимний день. Был тот час, когда солнце низко висит, воздух становится золотистым. На подмороженных деревьях будто висели маленькие серебряные медали. Мы все вспомнили, почему Север - лучшее место для жизни. И что у всех нас северные характеры».



То, что Северный характер - уже не просто фестиваль, а туристический бренд региона, подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Она поздравила организаторов и гостей и зачитала послание от министра иностранных дел России Сергея Лаврова.



Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Сердечно приветствую организаторов, участников и гостей IX международного кинофестиваля «Северный характер», который принимает Мурманск - крупнейший заполярный город, «ворота» России в Арктику».



Убежден, что фестиваль станет настоящим праздником для любителей документального кино я телевизионной журналистики, позволит открыть новые имена, будет способствовать упрочению атмосферы: дружбы, доверия и добрососедства в нашем общем регионе.

Желаю вам успешной работы, ярких впечатлений и всего самого доброго», - написал в своем письме Сергей Лавров.



Огромную помощь в организации фестиваля оказывают Норникель и Кольская ГМК.



Максим Иванов, помощник генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной думы: «Мы по мере сил и при поддержке, в том числе и телекомпании ТВ-21, меняем и общественное, и культурное пространство. Мы понимаем, что такие же цели ставит перед собой и команда северного характера. Поэтому наше сотрудничество с фестивалем так логично, органично, полезно и не случайно».



На фестиваль было заявлено более ста работ кинематографистов и журналистов из разных стран. Мурманчан среди участников тоже много. Ярослав Ломакин и Татьяна Ворон представляют мурманскую студию «Скальная, 20». На фестивале они участвуют с фильмом «Полюбить Белое море».

Ярослав Ломакин, участник из Мурманска: «В маленьком селе поморском, которое между Умбой и Варзугой, 27 постоянно живущих жителей. Село называется Оленьица. О нашем путешествии туда летом прошлого года».



Журналисты ГТРК «Мурман» представляют свой проект - фильм «Путешествие к Северному полюсу».

Елена Белкина, специальный корреспондент ГТРК «Мурман»: «Фильм наш очень простой: путешествие к северному полюсу: Мурманск - северный полюс - и обратно в Мурманск. Со всеми подробностями встреч, обсуждений, пребываний на льдине. Я рассказывать-то не буду, потому что лучше пусть посмотрят».



Авторы поборются в семи номинациях: документальный фильм, документальный фильм-дебют, телевизионная программа, очерк, программ по культуре, молодежная программа и короткометражный игровой фильм. Также жюри может наградить специальными призами лучшего оператора и лучшего режиссера. И главная награда - гран-при фестиваля.



«Юрий Аркадьевич, а дайте, пожалуйста, эту волшебную камеру? Мы кино хотим снять про северный характер. Ой, спасибо! Мам, смотри, как круто. Мам, улыбайся!»



Даже белые мишки вооружились видеокамерой. Так что посещайте мероприятия фестиваля и улыбайтесь. Героем медвежьего фильма может стать каждый.