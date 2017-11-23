Сегодня в Мурманске стартует X международный кинофестиваль «Северный Характер»

Открытие фестиваля начнется сегодня в 10:00 в областном Дворце культуры им. Кирова но, но если вы вдруг будете на учебе, работе или просто не захотите вылезать из теплой кровати, то можете посмотреть нашу прямую трансляцию в группе ТВ-21 Мурманск.

На крупнейший кинофорум Баренцева региона приедут журналисты, режиссеры, продюсеры из регионов России, а также из Норвегии, Швеции и Финляндии. В программе фестиваля – общественные показы, презентации, мастер-классы и медиа-форум.

Откроет фестиваль норвежская картина «Каренина и Я» (режиссер Томаззо Моттола), а фильмом закрытия станет кинолента российского режиссера Михаила Довженко «Короткие волны».

В жюри фестиваля в этом году вошли семь женщин из стран Баренцрегиона, возглавит его известный шведский режиссер Гунилла Брески.

Всего в конкурсную программу было заявлено 118 работ, в конкурсную программу вошли 52 из них. Самой популярной номинацией оказались «Короткометражный игровой фильм» и «Документальный фильм». В конкурсе также примут участие работы документалистов-дебютантов, авторов телевизионных программ, очерков, программ о культуре и молодежи.

Участвовать в фестивале стремятся журналисты и режиссеры не только из северных стран. В этом году заявки пришли из разных регионов России, а также из Норвегии, Швеции, Эстонии, Белоруссии, Ирака, Ирана, Узбекистана, Индии, Италии, Великобритании, Германии, Нигерии, Грузии.

Главной наградой конкурса является Гран-при кинофестиваля. Имена победителей будут объявлены 25 ноября в 18.30 в детской театральной школе Мурманска.

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