Сотрудники Мурманской «научки» приготовили сюрприз для гостей кинофестиваля «Северный Характер»

Сюрприз для гостей кинофестиваля «Северный Характер» подготовили сотрудники Мурманской областной научной библиотеки.

Прямо сейчас там проходит показ фильма Бена ван Лисхаута «Инвентаризация родины». Это документальная лента, посвященная российскому фотографу Сергею Прокудину-Горскому, автору первых и единственных цветных снимков дореволюционной России.

В фондах «научки» сотрудники отыскали книгу 1911 года, отпечатанную в издательстве Прокудина-Горского!

Теперь можно не сомневаться, что показ фильма проходит в идеальном для этого месте.

Киноиоказ проходит в рамках ретроспективы фильмов «Голландский взгляд» режиссера Бена ван Лисхаута.