16+
!-23°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Сотрудники региональной уголовно-исполнительной системы скрывали сведения о доходах

14:2123 ноября 2017Просмотров: 135

Прокуратурой области проведена проверка исполнения закона о противодействии коррупции и государственной службе в деятельности УФСИН России по Мурманской области.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники предоставляли неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

13 федеральными государственными служащими недостоверно отражены либо сокрыты доходы на общую сумму более 1 млн 274 тыс рублей, 1 государственным служащим при наличии значительных сумм на счетах в кредитных учреждениях не указаны доходы от вкладов.

Установлены факты неотражения иных источников доходов, а также сокрытия наличия срочного обязательства финансового характера на сумму более 800 тысяч рублей.

Начальнику управления внесено представление, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За совершение коррупционных правонарушений 12 сотрудников управления привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 из которых относятся к категории руководителей.

Читайте также
Мончегорцев приглашают к участию на городской конкурс молодёжного плакатаБиблиотека-филиал № 8 «Северное сияние» отметила 55-летний юбилейДорожная полиция: обращайте особое внимание на безопасность перевозки юных пассажировМурманские следователи смогли вернуть 15 миллионов рублей неуплаченных налогов
В Мурманске открылся юбилейный Х международный кинофестиваль «Северный характер»Полное видео программы «Дневные новости»Житель Липецкой области шантажировал мурманчанку откровенными фотографиямиМурманчанину прислали старые покрышки вместо хромированных автомобильных дисковТрассу Кола – Мурмаши перекроют на время взрывных работ 24 ноябряРоссийскую плавбазу «Лепсе» утилизируют в 2019 году
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс