Сотрудники региональной уголовно-исполнительной системы скрывали сведения о доходах

Прокуратурой области проведена проверка исполнения закона о противодействии коррупции и государственной службе в деятельности УФСИН России по Мурманской области.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники предоставляли неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

13 федеральными государственными служащими недостоверно отражены либо сокрыты доходы на общую сумму более 1 млн 274 тыс рублей, 1 государственным служащим при наличии значительных сумм на счетах в кредитных учреждениях не указаны доходы от вкладов.

Установлены факты неотражения иных источников доходов, а также сокрытия наличия срочного обязательства финансового характера на сумму более 800 тысяч рублей.

Начальнику управления внесено представление, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

За совершение коррупционных правонарушений 12 сотрудников управления привлечены к дисциплинарной ответственности, 10 из которых относятся к категории руководителей.