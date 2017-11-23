Создатели кинокартины «Каренина и Я» рассказали мурманским журналистам необычную историю создания своего фильма

Мы продолжаем рассказ о первом дне работы десятого кинофестиваля «Северный Характер». Его открыла документальная драма «Каренина и Я». Автор киноленты - итальянский сценарист и режиссёр Томмасо Моттола. В главной роли снялась его жена норвежская актриса Гёриль Маусет.

Она хотела понять, кто такая Анна Каренина, примерив её образ на себя. Для этого актрисе Гёрид Маусет пришлось проехать через всю Россию. И чем больше она узнавала, тем сложнее и сложнее было выходить из роли.

15 лет назад актриса вместе со своим мужем Томмасо Моттола посетили Владивосток. А еще через десять лет уже вместе с маленьким сыном они приехали в Мурманск и отправились в путешествие через всю страну, чтобы изучить русскую культуру, быт и конечно язык. Гёриль Маусет мечтала сыграть роль Анны Карениной на сцене театра имени Горького во Владивостоке. Муж решил, что эта история достойна внимания камеры и снял кино.

Томмасо Моттола, режиссёр: «У меня было 250 часов материала… Кошмар! А еще было два языка, которые я не понимал. Это русский и норвежский».

Во время съемок стало понятно, что за год снять фильм о творчестве Льва Толстого не получится. Требуется много больше времени. На съемки потратили 4 года. Как сказал сам режиссёр, это фильм о том, что если есть страстная мечта, то за неё стоит бороться, и она свершится. А еще этот фильм о том, что корни человека - это самое важное в жизни.

Гёриль Маусет, актриса: «Одна из вещей которых мы боимся в жизни, это то, что мы не оставим после себя никакого следа. Анна тоже этого очень боялась. Боялась будущего, и у неё не было никакой памяти о прошлом. Она хотела жить сейчас. Это очень современно. Очень много людей могут себя в этом узнать».

Северная премьера фильма «Каренина и Я» состоялась сегодня на большом экране в кинотеатре «Мурманск». После показа Гёриль Маусет и Томмасо Моттола встретились со зрителями, чтобы пообщаться и дать автографы.