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Телепрограмма на 24 ноября (пятница)

18:1823 ноября 2017Просмотров: 93

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 24 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

                Об экономике и финансах - понятным языком.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел-1. 16 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г. 

                Драма.

                Режиссер Павел Игнатов.

                В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт,     Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена     Рода.

                Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург —              после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти         становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с          душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем  Павлом, который          представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)                                                     

Заповедник. Царская северная рыба. 

12:00 Язь против еды.  Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.  

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

                Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

                Развлекательное шоу.

14:00 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

                Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя,      которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только               хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений            человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы              реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования.                 Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую     действительность. 

14:50 Из коллекции ТВ-21 (6+) 

Заповедник. Арктическое филе.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:13 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Домовой и хозяйка. 

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Гори, гори, моя звезда. Художественный фильм (16+)

                СССР. 1969 г.

                Драма, мелодрама, комедия.

                Режиссер Александр Митта.

            В ролях: Олег Табаков, Елена Проклова, Евгений Леонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков,            Леонид Куравлёв, Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Константин Воинов, Нонна                Мордюкова. 

                Россия. Гражданская война. В небольшом провинциальном городке к власти приходят то              красные, то белые, то зелёные. Главный герой — театральный режиссёр Владимир    Искремас (псевдоним, который означает «Искусство — революционным массам») ставит        трагедию о Жанне д’Арк. Он одержим театром и идеями его преобразования в условиях    нового революционного искусства. 

18:06 Телегазета (12+)

18:30 Феномен Ванги. Документальный фильм (16+)

Ванга - самая загадочная провидица ХХ века, вокруг имени которой до сих пор кипят споры. Как возник феномен Ванги, которая предвидела не только ход Второй мировой войны, но и события в Праге, Сирии, Никарагуа, смерть Индиры Ганди, начало перестройки и распад СССР? А однажды Ванга произнесла загадочную фразу: "Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…" И оказалась права. Она предсказала ядерную катастрофу в Японии и войну в Ливии. Мы расскажем о самых знаковых  прорицаниях и вместе с экспертами попробуем разгадать оставшиеся тайны...

19:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)               

                Заказник Кутса. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света». 

19:30 Новости ТВ-21 (16+) 

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Стать Джоном Ленноном. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Канада. 2009 г. 

Драма, биография.

                Режиссер  Сэм Тейлор-Джонсон.

                В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Энн-Мэри Дафф, Кристин Скотт Томас, Дэвид Трелфолл,            Томас Сэнгстер, Эндрю Бакан, Пол Риттер, Дэвид Моррисси, Джош Болт, Офелия              Ловибонд.

                Фильм повествует о детстве и юности Джона Леннона — от рождения и до конца 50-х     годов, когда был сформирован первый музыкальный коллектив с его участием — группа    «The Quarrymen». Особым лейтмотивом показаны отношения Джона с матерью.

22:45 Следствие покажет.  Документальный цикл (16+)

                Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных   уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События               реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

23:30 Новости ТВ-21 (16+)

00:00 ВОВРЕМЯ (16+)               

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Телегазета (12+)             

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Видеожурнал PTJ. Программа о тех, кого не пугают бешеные скорости, кто готов мчаться с вершины навстречу приключениям.  

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)             

03:30 Феномен Ванги. Документальный фильм (16+)

Ванга - самая загадочная провидица ХХ века, вокруг имени которой до сих пор кипят споры. Как возник феномен Ванги, которая предвидела не только ход Второй мировой войны, но и события в Праге, Сирии, Никарагуа, смерть Индиры Ганди, начало перестройки и распад СССР? А однажды Ванга произнесла загадочную фразу: "Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…" И оказалась права. Она предсказала ядерную катастрофу в Японии и войну в Ливии. Мы расскажем о самых знаковых  прорицаниях и вместе с экспертами попробуем разгадать оставшиеся тайны...

04:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Роберт, который не сдался. Роберт Назаров стал инвалидом в 19 лет. Несчастный случай на производстве перевернул всю его жизнь. Но оптимизму и силе духа этого человека можно только позавидовать. Он проявил свой характер, сражаясь против желания уйти от ответственности работодателя во время многочисленных судебных заседаний. 

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+) 

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+) 

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