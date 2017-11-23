Телепрограмма на 24 ноября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+

Пятница, 24 ноября 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Новости ТВ-21 (16+)

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

08:00 Новости ТВ-21 (16+)

08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:00 Новости ТВ-21 (16+)

09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Новости ТВ-21 (16+)

10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)

Об экономике и финансах - понятным языком.

10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

11:00 Дежурный ангел-1. 16 серия. Сериал (16+)

Россия. 2010 г.

Драма.

Режиссер Павел Игнатов.

В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.

Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.

11:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Царская северная рыба.

12:00 Язь против еды. Документальный цикл (16+)

Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.

12:30 Телегазета (12+)

13:00 Новости ТВ-21 (16+)

13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)

Актуальное интервью.

13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)

Развлекательное шоу.

14:00 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)

Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя, которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования. Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую действительность.

14:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заповедник. Арктическое филе.

15:00 Новости ТВ-21 (16+)

15:13 Телегазета (12+)

15:30 Мультимир (6+)

Лига Watchcar. Битвы чемпионов.

Фиксики.

Домовой и хозяйка.

16:00 Новости ТВ-21 (16+)

16:15 Телегазета (12+)

16:30 Гори, гори, моя звезда. Художественный фильм (16+)

СССР. 1969 г.

Драма, мелодрама, комедия.

Режиссер Александр Митта.

В ролях: Олег Табаков, Елена Проклова, Евгений Леонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков, Леонид Куравлёв, Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Константин Воинов, Нонна Мордюкова.

Россия. Гражданская война. В небольшом провинциальном городке к власти приходят то красные, то белые, то зелёные. Главный герой — театральный режиссёр Владимир Искремас (псевдоним, который означает «Искусство — революционным массам») ставит трагедию о Жанне д’Арк. Он одержим театром и идеями его преобразования в условиях нового революционного искусства.

18:06 Телегазета (12+)

18:30 Феномен Ванги. Документальный фильм (16+)

Ванга - самая загадочная провидица ХХ века, вокруг имени которой до сих пор кипят споры. Как возник феномен Ванги, которая предвидела не только ход Второй мировой войны, но и события в Праге, Сирии, Никарагуа, смерть Индиры Ганди, начало перестройки и распад СССР? А однажды Ванга произнесла загадочную фразу: "Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…" И оказалась права. Она предсказала ядерную катастрофу в Японии и войну в Ливии. Мы расскажем о самых знаковых прорицаниях и вместе с экспертами попробуем разгадать оставшиеся тайны...

19:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Заказник Кутса. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

21:00 Стать Джоном Ленноном. Художественный фильм (16+)

Великобритания, Канада. 2009 г.

Драма, биография.

Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон.

В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Энн-Мэри Дафф, Кристин Скотт Томас, Дэвид Трелфолл, Томас Сэнгстер, Эндрю Бакан, Пол Риттер, Дэвид Моррисси, Джош Болт, Офелия Ловибонд.

Фильм повествует о детстве и юности Джона Леннона — от рождения и до конца 50-х годов, когда был сформирован первый музыкальный коллектив с его участием — группа «The Quarrymen». Особым лейтмотивом показаны отношения Джона с матерью.

22:45 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)

Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.

23:30 Новости ТВ-21 (16+)

00:00 ВОВРЕМЯ (16+)

Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Телегазета (12+)

02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Видеожурнал PTJ. Программа о тех, кого не пугают бешеные скорости, кто готов мчаться с вершины навстречу приключениям.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Феномен Ванги. Документальный фильм (16+)

Ванга - самая загадочная провидица ХХ века, вокруг имени которой до сих пор кипят споры. Как возник феномен Ванги, которая предвидела не только ход Второй мировой войны, но и события в Праге, Сирии, Никарагуа, смерть Индиры Ганди, начало перестройки и распад СССР? А однажды Ванга произнесла загадочную фразу: "Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…" И оказалась права. Она предсказала ядерную катастрофу в Японии и войну в Ливии. Мы расскажем о самых знаковых прорицаниях и вместе с экспертами попробуем разгадать оставшиеся тайны...

04:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Роберт, который не сдался. Роберт Назаров стал инвалидом в 19 лет. Несчастный случай на производстве перевернул всю его жизнь. Но оптимизму и силе духа этого человека можно только позавидовать. Он проявил свой характер, сражаясь против желания уйти от ответственности работодателя во время многочисленных судебных заседаний.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)

05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)