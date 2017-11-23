Телепрограмма на 24 ноября (пятница)

Программа передач Телеканала ТВ21+
Пятница, 24 ноября 2017 г.
06:00 Телегазета (12+)
06:30 Новости ТВ-21 (16+)
07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
08:00 Новости ТВ-21 (16+)
08:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
09:00 Новости ТВ-21 (16+)
09:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)
10:00 Новости ТВ-21 (16+)
10:30 ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ (16+)
Об экономике и финансах - понятным языком.
10:45 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
11:00 Дежурный ангел-1. 16 серия. Сериал (16+)
Россия. 2010 г.
Драма.
Режиссер Павел Игнатов.
В ролях: Алексей Кортнев, Ольга Ломоносова, Виталий Емашов, Александр Рапопорт, Михаил Ремизов, Иван Агапов, Андрей Андреев, Егор Новокшонов, Руслан Ягудин, Елена Рода.
Мистическая драма об отношениях человека и ангела. Евгения — талантливый хирург — после электрического удара и перенесенной вследствие него клинической смерти становится обладательницей странных способностей. Теперь она может общаться с душами умерших. "Случайная" встреча со странным незнакомцем Павлом, который представляется ей Ангелом, переворачивает всю ее жизнь.
11:53 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Царская северная рыба.
12:00 Язь против еды. Документальный цикл (16+)
Звезда интернета Виктор Язь Гончаренко путешествует по странам и воплощает в жизнь свои кулинарные фантазии.
12:30 Телегазета (12+)
13:00 Новости ТВ-21 (16+)
13:30 ВОВРЕМЯ лайт (16+)
Актуальное интервью.
13:45 ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ (16+)
Развлекательное шоу.
14:00 Фильмы о фильмах. Кинолегенды. Документальный цикл (16+)
Увлекательный цикл документальных фильмов рассчитан на образованного зрителя, которому интересны российская история и культура. В каждой серии описана не только хронология фильма до и после премьеры, но и сделан срез времени, взаимоотношений человека и общества, человека и государства. В создании цикла использованы приемы реконструкции, исторического расследования, популярного научного исследования. Авторы фильма пытаются представить зрителю объективный взгляд на историческую действительность.
14:50 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заповедник. Арктическое филе.
15:00 Новости ТВ-21 (16+)
15:13 Телегазета (12+)
15:30 Мультимир (6+)
Лига Watchcar. Битвы чемпионов.
Фиксики.
Домовой и хозяйка.
16:00 Новости ТВ-21 (16+)
16:15 Телегазета (12+)
16:30 Гори, гори, моя звезда. Художественный фильм (16+)
СССР. 1969 г.
Драма, мелодрама, комедия.
Режиссер Александр Митта.
В ролях: Олег Табаков, Елена Проклова, Евгений Леонов, Олег Ефремов, Леонид Дьячков, Леонид Куравлёв, Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Константин Воинов, Нонна Мордюкова.
Россия. Гражданская война. В небольшом провинциальном городке к власти приходят то красные, то белые, то зелёные. Главный герой — театральный режиссёр Владимир Искремас (псевдоним, который означает «Искусство — революционным массам») ставит трагедию о Жанне д’Арк. Он одержим театром и идеями его преобразования в условиях нового революционного искусства.
18:06 Телегазета (12+)
18:30 Феномен Ванги. Документальный фильм (16+)
Ванга - самая загадочная провидица ХХ века, вокруг имени которой до сих пор кипят споры. Как возник феномен Ванги, которая предвидела не только ход Второй мировой войны, но и события в Праге, Сирии, Никарагуа, смерть Индиры Ганди, начало перестройки и распад СССР? А однажды Ванга произнесла загадочную фразу: "Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…" И оказалась права. Она предсказала ядерную катастрофу в Японии и войну в Ливии. Мы расскажем о самых знаковых прорицаниях и вместе с экспертами попробуем разгадать оставшиеся тайны...
19:23 Из коллекции ТВ-21 (6+)
Заказник Кутса. Фильм из цикла «Семь чудес на краю света».
19:30 Новости ТВ-21 (16+)
20:00 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
21:00 Стать Джоном Ленноном. Художественный фильм (16+)
Великобритания, Канада. 2009 г.
Драма, биография.
Режиссер Сэм Тейлор-Джонсон.
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Энн-Мэри Дафф, Кристин Скотт Томас, Дэвид Трелфолл, Томас Сэнгстер, Эндрю Бакан, Пол Риттер, Дэвид Моррисси, Джош Болт, Офелия Ловибонд.
Фильм повествует о детстве и юности Джона Леннона — от рождения и до конца 50-х годов, когда был сформирован первый музыкальный коллектив с его участием — группа «The Quarrymen». Особым лейтмотивом показаны отношения Джона с матерью.
22:45 Следствие покажет. Документальный цикл (16+)
Впервые Следственный комитет России открывает свои архивы. Материалы реальных уголовных дел легли в основу документального сериала "Следствие покажет". События реконструированы с помощью актёров и непосредственных участников.
23:30 Новости ТВ-21 (16+)
00:00 ВОВРЕМЯ (16+)
Легкая информационно-развлекательная программа без лишней важности и надутых щёк повествует обо всем, что актуально для мурманчан и гостей города. Женско-мужской взгляд на события вокруг нас.
01:00 Новости ТВ-21 (16+)
01:30 Телегазета (12+)
02:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Видеожурнал PTJ. Программа о тех, кого не пугают бешеные скорости, кто готов мчаться с вершины навстречу приключениям.
02:30 Новости ТВ-21 (16+)
03:00 Телегазета (12+)
03:30 Феномен Ванги. Документальный фильм (16+)
Ванга - самая загадочная провидица ХХ века, вокруг имени которой до сих пор кипят споры. Как возник феномен Ванги, которая предвидела не только ход Второй мировой войны, но и события в Праге, Сирии, Никарагуа, смерть Индиры Ганди, начало перестройки и распад СССР? А однажды Ванга произнесла загадочную фразу: "Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать…" И оказалась права. Она предсказала ядерную катастрофу в Японии и войну в Ливии. Мы расскажем о самых знаковых прорицаниях и вместе с экспертами попробуем разгадать оставшиеся тайны...
04:21 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)
Роберт, который не сдался. Роберт Назаров стал инвалидом в 19 лет. Несчастный случай на производстве перевернул всю его жизнь. Но оптимизму и силе духа этого человека можно только позавидовать. Он проявил свой характер, сражаясь против желания уйти от ответственности работодателя во время многочисленных судебных заседаний.
04:30 Новости ТВ-21 (16+)
05:00 Телегазета (12+)
05:30 Политическая гостиная. Справедливая Россия (16+)
05:45 Политическая гостиная. КПРФ (16+)