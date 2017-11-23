Трассу Кола – Мурмаши перекроют на время взрывных работ 24 ноября

Региональный Минтранс информирует, что 24 ноября планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта в районе 8-9 км автомобильной дороги Кола – Мурмаши.

Это связано с проведением взрывных работ в рамках строительства объектов по проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Движение будет закрыто 24 ноября, в пятницу, с 15 до 16 часов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.