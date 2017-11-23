16+
;-18°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске подросток обворовал прихожан паломнического центра

10:4523 ноября 2017Просмотров: 6

В дежурную часть обратились две мурманчанки, у которых были похищены деньги. Общая сумма имущественного ущерба составила 3 тысячи 150 рублей.

Выясняя обстоятельства совершения преступления, полицейские установили, что имущество было похищено у потерпевших из гардероба паломнического центра, расположенного по улице Траловой.

Оперативники опросили возможных свидетелей происшедшего. Одна из посетительниц рассказала полицейским, что видела молодого человека, который заходил в помещение гардероба, а после выхода сразу покинул центр.

Составленная ориентировка с указанием примет подозреваемого была передана всем дежурным нарядам.

В ходе оперативно-разыскных подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 15-летний ранее не судимый житель Мурманска.

Подросток признался в содеянном.  Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по городу Мурманску

Читайте также
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился с приветствием к мурманскому фестивалю «Северный Характер»Марина Ковтун встретилась с членами жюри кинофестиваля «Северный Характер»Завтра в Мурманске начнет работу Форум замещающих семейСегодня в Мурманске стартует X международный кинофестиваль «Северный Характер»
Военный врач Северного флота награждён за проведение хирургической операции в дальнем походеВ Мурманске ожидается до -25 градусов и гололедица на дорогахВОВРЕМЯ ЛАЙТ: безопасное поведение на реках и озерах«Крутящий момент»Потоп в Мурманске едва не залил Берлинскую стенуНа восточной объездной дороге столкнулись сразу 3 машины
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс