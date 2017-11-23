В Мурманске подросток обворовал прихожан паломнического центра

В дежурную часть обратились две мурманчанки, у которых были похищены деньги. Общая сумма имущественного ущерба составила 3 тысячи 150 рублей.

Выясняя обстоятельства совершения преступления, полицейские установили, что имущество было похищено у потерпевших из гардероба паломнического центра, расположенного по улице Траловой.

Оперативники опросили возможных свидетелей происшедшего. Одна из посетительниц рассказала полицейским, что видела молодого человека, который заходил в помещение гардероба, а после выхода сразу покинул центр.

Составленная ориентировка с указанием примет подозреваемого была передана всем дежурным нарядам.

В ходе оперативно-разыскных подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 15-летний ранее не судимый житель Мурманска.

Подросток признался в содеянном. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает УМВД России по городу Мурманску