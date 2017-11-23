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В Мурманской области инспекторы выявили 2344 нарушения ПДД за сутки

11:1523 ноября 2017Просмотров: 137

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2344 нарушения Правил дорожного движения.

45 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.

Выявлено 3 нарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1780 нарушений ПДД. 2 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 54 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).

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