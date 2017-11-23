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В Печенгском районе дорожная полиция выдала 167 предписаний на устранение недостатков в содержании дорог и улиц

16:0023 ноября 2017Просмотров: 53

Госавтоинспекцией Печенгского района при повседневном надзоре за состоянием улично-дорожной сети  выявляются недостатки в содержании как пешеходных переходов, так и покрытия проезжей части. Они негативно влияют на безопасность дорожного движения и могут стать причиной ДТП.

С начала года, сотрудниками дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району возбуждено 9 административных материалов по недостаткам, выявленным в эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети и при проведении дорожных работ. Юридическим лицам, ответственным за содержание и эксплуатационное состояние улично-дорожной сети выдано 167 предписаний на устранение выявленных недостатков.

По выявленным правонарушениям привлечено к административной ответственности в виде штрафа 6 юридических лиц. Общая сумма штрафов превысила 1 млн. рублей.

Госавтоинспекция ОМВД России по Печенгскому району обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными за рулем, при проезде участков дорог на которых вводятся ограничения. Соблюдать требования временных дорожных знаков, учитывать дорожные условия и обязательно соблюдать скоростной режим.  

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