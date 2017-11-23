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В судьях только девушки: кто будет оценивать фильмы «Северного Характера»?

20:0623 ноября 2017Просмотров: 89

А вы уже определились с тем, какие фильмы «Северного характера» собираетесь посмотреть? Сейчас несколько слов о тех, кто будет их оценивать. В жюри «Северного характера» - семь настоящих профессионалов, хорошо известных в кинематографических и телевизионных кругах разных стран. Еще до открытия кинофестиваля с ними встретилась губернатор Марина Ковтун.

Итак, представим сидящих за столом членов жюри. Возглавляет «великолепную семерку» шведский режиссер Гуннила Брески. Она трижды становилась обладателем Гран-при «Северного характера». Еще один постоянный участник - также режиссер из Швеции, Валентина Свенссон. Финляндию представляет режиссер Кира Яаскелайнен. Норвегию - автор фильмов о путешествиях Линэ Хальворс. От России - сценарист, режиссер и продюсер Екатерина Головня и главный редактор ТВ-21 Эльвира Серга.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Уже через несколько минут мы подойдем непосредственно к открытию фестиваля. Мне хотелось бы пожелать всем членам жюри, всем нашим уважаемым женщинам быть беспристрастными, но не очень строгими. Потому что здесь все участники - уже победители!»

 «Ну что же, показы уже начались, началась и работа жюри. А в жюри у нас сегодня - только девушки. Наша «великолепная семерка» уже начала обсуждение фестивальных работ, которых, кстати, больше сотни. Как я слышу, дискуссия уже началась, но мы ненадолго прервем работу судейской коллегии».

Всего на фестиваль прислали 118 работ. Авторы - из разных регионов России, Скандинавии, Прибалтики, стран ближнего и дальнего Востока, Италии, Великобритании, Германии и Нигерии. Из них отобрали 52 фильма, которые будут участвовать в конкурсе.

Гуннила Брески, председатель жюри кинофестиваля «Северный Характер»: «Очень много фильмов участвует в фестивале. Посмотреть их все сейчас физически невозможно. Поэтому мы сделали это заранее. Сейчас начнем выбирать победителей. Повторюсь, фильмов очень много, поэтому я попрошу каждого из членов жюри составить шорт-лист из пяти лучших фильмов. После этого начнем дискуссию».

Фильмы разделили на 7 номинаций. Награды получат лучшие документальные фильмы, очерки, телепрограммы и игровые короткометражные фильмы.

Самое сложное - сравнивать между собой ленты разных стилей. Русское кино, скандинавское, европейское и восточное зачастую кардинально отличаются друг от друга.

Валентина Свенссон, член жюри кинофестиваля «Северный Характер»: «Например, наши, российские фильмы, они более простые, игровые, жанровые. Там как-то все понятно. А вот, например, я смотрела норвежский фильм, или финский фильм. Там почти что нет текста, упор сделан на актерскую игру. Идет какой-то видеоряд интересный. И думаешь: Ну как тут оценивать? Тут - и зарисовка, и внутренний мир человека показан. А здесь - вроде бы как комедия. Очень трудно. Но поэтому мы и собрались здесь: будем спорить, выбирать».

На обсуждение и принятие решения у жюри совсем немного времени. Уже завтра днем им предстоит вынести вердикт. А имена победителей мы узнаем в субботу, на церемонии закрытия.

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