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Военный врач Северного флота награждён за проведение хирургической операции в дальнем походе

09:3023 ноября 2017Просмотров: 145

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил государственные награды офицерам, отличившимся при выполнении боевых и повседневных задач в 2017 году.

Одним из награждённых стал старший ординатор хирургического отделения Военно-морского клинического госпиталя Северного флота майор медицинской службы Сергей Егоров. Офицер проявил себя во время дальнего похода корабельной авианосной группы Северного флота в Средиземное море в начале 2017 года. Он успешно провёл полостную эндовидеохирургическую операцию одному из военнослужащих на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

За высокий профессионализм, проявленный в условиях выполнения боевой задачи в море, майор медицинской службы Сергей Егоров был удостоен медали Ушакова, сообщает пресс-служба Северного флота. 

 

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