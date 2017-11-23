Военный врач Северного флота награждён за проведение хирургической операции в дальнем походе

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов вручил государственные награды офицерам, отличившимся при выполнении боевых и повседневных задач в 2017 году.

Одним из награждённых стал старший ординатор хирургического отделения Военно-морского клинического госпиталя Северного флота майор медицинской службы Сергей Егоров. Офицер проявил себя во время дальнего похода корабельной авианосной группы Северного флота в Средиземное море в начале 2017 года. Он успешно провёл полостную эндовидеохирургическую операцию одному из военнослужащих на борту тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

За высокий профессионализм, проявленный в условиях выполнения боевой задачи в море, майор медицинской службы Сергей Егоров был удостоен медали Ушакова, сообщает пресс-служба Северного флота.