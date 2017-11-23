Завтра в Мурманске начнет работу Форум замещающих семей

24 ноября в 12.00 в центре дополнительного образования «Лапландия» откроется Форум замещающих семей Мурманской области.



Участники форума – опекуны, попечители, приемные родители, усыновители – встретятся в этот день, чтобы обменяться опытом воспитания детей-сирот, поделиться своими успехами в организации сотрудничества и взаимодействия с различным организациями, а также обсудят возникающие проблемы.



В рамках мероприятия будет организована выставка плакатов замещающих семей «Дети должны жить дома», представлена экспозиция учреждений для детей-сирот, общественных организаций замещающих родителей, а также служб, осуществляющих подготовку и сопровождение замещающих семей.