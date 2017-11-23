Завтра в Мурманской области ожидается снег

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, метель, ночью на северо-востоке области без осадков, днем на западе области местами сильный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 12-17м/с, в районе Никеля в порывах 17-22м/с, ночью на востоке области 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10-15°, на востоке области -20-25°, днем -2-7° . Гололедица, ухудшение состояния дорог.
Прогноз погоды на 24 ноября по городам области.
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-10..-12
|
-3..-5
|
снег
|
сильный снег
|
Умба
|
-10..-12
|
-2..-4
|
снег
|
сильный снег
|
Полярные Зори
|
-11..-13
|
-3..-5
|
снег
|
сильный снег
|
Апатиты
|
-11..-13
|
-3..-5
|
снег
|
сильный снег
|
Кировск
|
-11..-13
|
-3..-5
|
снег
|
сильный снег
|
Ковдор
|
-10..-12
|
-2..-4
|
снег
|
сильный снег
|
Мончегорск
|
-13..-15
|
-3..-5
|
снег
|
сильный снег
|
Ловозеро
|
-17..-19
|
-5..-7
|
без осадков
|
снег
|
Оленегорск
|
-13..-15
|
-3..-5
|
без осадков
|
снег
|
Никель
|
-13..-15
|
-3..-5
|
без осадков
|
снег
|
Заполярный
|
-13..-15
|
-3..-5
|
без осадков
|
снег
|
Североморск
|
-13..-15
|
-3..-5
|
без осадков
|
снег
|
Мурманск
|
-13..-15
|
-3..-5
|
без осадков
|
снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -13..-15
|
днем -3..-5
|
вечером -3..-5
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег