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Завтра в Мурманской области ожидается снег

13:1923 ноября 2017Просмотров: 64

Облачная с прояснениями погода.  Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, метель, ночью на северо-востоке области без осадков, днем на западе области местами сильный снег. Ночью в отдельных районах  изморозь. Ветер юго-восточный 12-17м/с, в районе Никеля в порывах 17-22м/с, ночью на востоке области 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10-15°, на востоке области -20-25°, днем -2-7° . Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 24 ноября по городам области.

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-10..-12

-3..-5

снег

сильный снег

Умба

-10..-12

-2..-4

снег

сильный снег

Полярные Зори

-11..-13

-3..-5

снег

сильный снег

Апатиты

-11..-13

-3..-5

снег

сильный снег

Кировск

-11..-13

-3..-5

снег

сильный снег

Ковдор

-10..-12

-2..-4

снег

сильный снег

Мончегорск

-13..-15

-3..-5

снег

сильный снег

Ловозеро

-17..-19

-5..-7

без осадков

снег

Оленегорск

-13..-15

-3..-5

без осадков

снег

Никель

-13..-15

-3..-5

без осадков

снег

Заполярный

-13..-15

-3..-5

без осадков

снег

Североморск

-13..-15

-3..-5

без осадков

снег

Мурманск

-13..-15

-3..-5

без осадков

снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 ноября

Температура воздуха

утром  -13..-15

днем -3..-5

вечером -3..-5

Осадки

 снег

снег

снег
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