Завтра в Мурманской области ожидается снег

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, в отдельных районах умеренный снег, метель, ночью на северо-востоке области без осадков, днем на западе области местами сильный снег. Ночью в отдельных районах изморозь. Ветер юго-восточный 12-17м/с, в районе Никеля в порывах 17-22м/с, ночью на востоке области 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10-15°, на востоке области -20-25°, днем -2-7° . Гололедица, ухудшение состояния дорог.

Прогноз погоды на 24 ноября по городам области.

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -10..-12 -3..-5 снег сильный снег Умба -10..-12 -2..-4 снег сильный снег Полярные Зори -11..-13 -3..-5 снег сильный снег Апатиты -11..-13 -3..-5 снег сильный снег Кировск -11..-13 -3..-5 снег сильный снег Ковдор -10..-12 -2..-4 снег сильный снег Мончегорск -13..-15 -3..-5 снег сильный снег Ловозеро -17..-19 -5..-7 без осадков снег Оленегорск -13..-15 -3..-5 без осадков снег Никель -13..-15 -3..-5 без осадков снег Заполярный -13..-15 -3..-5 без осадков снег Североморск -13..-15 -3..-5 без осадков снег Мурманск -13..-15 -3..-5 без осадков снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 ноября