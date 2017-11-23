Житель Липецкой области шантажировал мурманчанку откровенными фотографиями

Мурманские следователи в Липецкой области задержали мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Как выяснилось, злоумышленник, 1978 года рождения, с 2013 по 2015 годы, с использованием интернета принуждал жительницу Мурманска, 1999 года рождения, отправлять ему фотоизображения и видеозаписи интимного характера.

При этом подозреваемый угрожал потерпевшей распространением сведений о ее частной жизни.

О произошедшем стало известно родственникам девушки, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы, так как до этого она длительное время никому не рассказывала о случившемся.

Следователи и следователи криминалисты, с применением высокотехнологичного криминалистического оборудования, путем получения IP-адресов, анализа переписки в социальных сетях, установили, что лицо, причастное к совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, проживает в городе Грязи Липецкой области.

Злоумышленник был задержан следственно-оперативной группой, изъятые у него персональный компьютер, мобильные телефоны, содержащаяся в них информация и переписка подтвердили его причастность к совершению преступного деяния, как и то, что свою вину в содеянном он признал, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.