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26 ноября в Кольском районе состоится открытый конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов

12:0024 ноября 2017Просмотров: 44

26 ноября в 14.00 в МАУК «Кольский Районный Центр культуры» состоится областной открытый конкурс ансамблей и оркестров русских народных инструментов «Кольские наигрыши».

В конкурсе примут участие оркестры и ансамбли русских народных инструментов, а также солисты из культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов: Мурманск, Кола, Кировск, Кандалакша, Полярные Зори и п. Сафоново. Всего в оргкомитет поступило 14 заявок.

Участники конкурса представят программы, в которых прозвучат обработки, инструментовки, аранжировки народной музыки, произведения Мурманских композиторов, произведения для солистов в сопровождении ансамбля.
Конкурсанты будут соревноваться в следующих номинациях:

- детские ансамбли и оркестры русских народных инструментов (до 14 лет);

- взрослые ансамбли и оркестры русских народных инструментов (от 15 лет);

- малые формы (соло, дуэты, трио).

Все участники конкурса награждаются дипломами. Победители в каждой номинации награждаются дипломом Лауреата I, II, III степени.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 45-75-35

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