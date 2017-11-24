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Черная пятница не оправдывает ожиданий путешественников

16:0024 ноября 2017Просмотров: 96

Крупнейший туристический поисковик Aviasales зафиксировал подорожание билетов в день распродаж (в теории все должно быть наоборот).

Так, средний чек на авиабилеты по России в эту пятницу поднялся на 2% (по сравнению со среднемесячным показателем за ноябрь 2017). Любопытно, что билеты в Крым подородажали существеннее, +6.5%. Прибавил чек на рейсах по странам Европейского союза (+0.4%) и СНГ (+4.5%).

При этом на некоторых направлениях скидки от обычной цены все-таки встречаются. Эксперты Aviasales обнаружили снижение чека на североамериканских маршрутах (-3%). Вполне реально сэкономить 8%, покупая сегодня билеты в Таиланд. 4% могут сэкономить путешественники, планирующие поездку в Турцию.

Директор по продуктам Aviasales, Антон Байцур, отдельно отметил, что для охоты на скидки необязательно дожидаться черной пятницы:

«Бот Aviasales для Viber, Telegram или Messenger прекрасно справляется с поиском аномально дешевых билетов. В то время, пока все мечутся по сайтам распродаж, вы можете ввести интересующие вас направления и скидку, которую хотите получить, и бот отправит ссылку на нужный вам вариант».

Добавим, что сегодня о распродажах объявили Emirates, Qatar Airways, Etihad, Turkish Airways, Air Moldova, Air China, British Airways и Ryanair. Кроме скидок на билеты, некоторые авиакомпании (например, airBaltic) предлагают специальные цены на багаж.

 

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