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Глава Мурманска Дмитрий Филиппов выступил с докладом в Москве

17:0024 ноября 2017Просмотров: 43

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов принимает участие в XXXVII съезде Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, который проходит в Общественной палате РФ.

Участники съезда обсуждают актуальные вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, детства и молодежной политики, спорта, переселения из ветхого и аварийного жилья, благоустройства.

Предложения, которые вырабатываются на съезде Союза, зачастую дают толчок к принятию важнейших законов, – прокомментировал Дмитрий Филиппов. – Мы выступили с предложением внести ряд изменений в федеральное законодательство по вопросам, касающимся теплоснабжения, электроэнергетики, водоотведения и водоснабжения.

Ассоциация влияет на оперативное государственное регулирование различных аспектов жизни северян: от изменения таможенных правил для выезжающих в страны СНГ до снятия напряженности с обеспечением товарами и решения вопросов переселения, местного самоуправления, сохранения государственных гарантий и компенсаций для северян.

В состав Союза городов Заполярья и Крайнего Севера входят 52 северных городов и районов, руководители которых настойчиво отстаивают интересы северян, добиваясь формирования серьезной, подкрепленной законами и финансами, государственной политики в отношении Севера и северян.

Высшим органом Союза является съезд, участники которого – руководители местного самоуправления городов и районов Крайнего Севера и приравненных территорий.

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