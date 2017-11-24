Главный региональный жилищный инспектор Алена Кузнецова приняла участие в «круглом столе» по вопросам работы управляющих организаций

Мероприятие состоялось в Москве. В работе «круглого стола» приняли участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, Министерства юстиции России, органов власти субъектов РФ, экспертных организаций, средств массовой информации.

Цель «круглого стола» - обсуждение актуальных вопросов и существующих проблем в сфере управления многоквартирными домами, законодательного регулирования в данной сфере, а также возможности ужесточения требований к управляющим организациям и повышения эффективности лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами.

Перед собравшимися выступили директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Елена Солнцева, заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации Юлия Чорня, Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, председатель координационного совета подмосковной Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Юлия Белехова, сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Московской области.

В обсуждении заявленных проблем на «круглом столе» приняла участие главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.