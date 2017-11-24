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Как подготовили первый в истории Мурманска кинопоказ под открытым небом

20:0824 ноября 2017Просмотров: 21

Сегодня в 7 часов вечера на морвокзале начался первый в истории Мурманска кинопоказ под открытым небом. Его организовали работники норвежского кинофестиваля TIFF. Как прошел показ, мы покажем позднее, а сейчас Владимир Школьников и Андрей Бричка расскажут, как шла подготовка зимнего кинотеатра.

Этот киноэкран привезли из Норвегии, с кинофестиваля TIFF. Именно оттуда до Мурманска добралась традиция устраивать зимний кинопоказ под открытым небом. Норвежцы холода не боятся. А русские? Скоро узнаем.

«Ну что ж, погода сегодня лучше, чем вчера. На градуснике всего минус шесть, хотя и поднимается ветер. Но я надеюсь, это не станет преградой для зрителей, которые решили посетить кинопоказ. В любом случае, он состоится. И для одного, и для тысячи зрителей».

Несмотря ни на что, организаторы оптимистичны. Говорят - если не весь город, то хотя бы сто человек точно придут на показ.

Игорь Шайтанов, организатор кинопоказа, руководитель спецпроектов кинофестиваля «TIFF»: «Так как он очень открытый и бесплатный, доступный для всех. К тому же, это в первый раз будет в Мурманске. Поэтому мы ожидаем, что это будет зрителю, по крайней мере, интересно. Это интересно - посмотреть необычное кино в необычном месте, в необычном формате. Ну и все это должно сработать, как мне кажется, просто на любопытстве публики!»

Кино, которое покажут на экране - «Кровь океана». Фильм про охотников на тюленей, которые отправляются в свой последний тюленебойный поход, ведь правительство страны запретило этот традиционный промысел.

Антон Шамшин, координатор кинопоказа: «В 7 часов мы начнем смотреть фильм. Вначале послушаем приветственное слово президента кинофестиваля «Северный характер», наших норвежских гостей, норвежских представителей. А потом начнем смотреть фильм про последний поход тюленебойного судна. Полтора часа».

Специальные гости кинопоказа - режиссер Труде Оттерсен, а также главный герой фильма - капитан последнего в Норвегии тюленебойного судна.

Если вы не успели на открытый кинопоказ в морскому вокзалу - мы расскажем и покажем, как это было, в выпусках новостей. И - следите за фото и видеоотчетами на нашем сайте, в инстаграм, и на странице ТВ-21 в соцсети ВКонтакте.

А пока к другим событиям второго дня кинофестиваля - чуть позже. Пока о других новостях дня.

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