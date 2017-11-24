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Какая судьба ждёт оленеводов Ненецкого округа и кто лучший саамский исполнитель? Смотрите фильмы кинофестиваля «Севеверный Характер»

20:0424 ноября 2017Просмотров: 28

И сегодня днём во дворце культуры имени Кирова свои работы представили режиссер из Швеции Гунила Брески и этнограф, кинодокументалист из Норвегии Зоя Вылка-Равна.

Гунила Брески - участвует в фестивале «Северный Характер» каждый год. За десять лет его существования она не пропустила его ни разу. Приезжала как участница, 3 раза выиграла гран-при. В этом году она председательствует в жюри. С собой Гунила привезла собственный документальный фильм об одном из самых великих саамских артистов. Свою работу она назвала «Сын Солнца».

Гунила Брески, режиссер: «Он потрясающий артист. Он сочинял йойк, он писал музыку, занимался поэзией, писал картины, делал фотографии. Я многому у него научилась, узнала много о его философии, о взгляде на природу и на человека. И я хочу, чтобы и другие люди о нём узнали».

Еще одну документальную работу представила этнограф Зоя Вылка-Равна. Она рассказала о том, чем сегодня живут оленеводы Ненецкого округа. Это лишь первая часть исследовательской трилогии, которая рассказывает как постепенно, но неминуемо исчезает значимая часть быта культуры края.

Зоя Вылка-Равна, этнограф: «Это своего рода закономерность, и это очень печально, потому что наше биоразнообразие и так сокращается с каждым днём, а тут получается исчезнет целый народ».

На этом программа Северного Характера не закончилась. Общественные показы продолжатся и в субботу 25 ноября. Подробности можно узнать на официальной странице кинофестиваля в интернете.

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