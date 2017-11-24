Команда научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы» напишет Географический диктант в Баренцевом море

В Мурманской области в 2017 году Всероссийский географический диктант напишут на 12 площадках, одна из них находится в Баренцевом море – на борту научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы».



Участниками диктанта смогут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Нужно просто обратиться на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте РГО.



Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности и включает проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике. Время выполнения заданий участниками диктанта – не более 45 минут.



Диктант на региональных площадках напишут 26 ноября. Начало в 12.00.



Правильные ответы будут опубликованы 1 декабря, индивидуальные результаты – 25 декабря.



На сайте РГО уже сейчас можно ознакомиться с некоторыми заданиями диктанта.



Всероссийский географический диктант проводится ежегодно с 2015 года Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества Владимира Путина. Его основной целью является оценка уровня географической грамотности населения.





