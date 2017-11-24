16+
;-8°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Команда научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы» напишет Географический диктант в Баренцевом море

09:3024 ноября 2017Просмотров: 25

В Мурманской области в 2017 году Всероссийский географический диктант напишут на 12 площадках, одна из них находится в Баренцевом море – на борту научно-исследовательского судна «Дальние Зеленцы». 

Участниками диктанта смогут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Нужно просто обратиться на любую площадку его проведения, независимо от места жительства. Адрес ближайшей площадки можно найти на сайте РГО.

Диктант состоит из 30 заданий разной степени сложности и включает проверку знания географических понятий и терминов, основных закономерностей, расположения географических объектов на карте и умения применять знания на практике. Время выполнения заданий участниками диктанта – не более 45 минут. 

Диктант на региональных площадках напишут 26 ноября. Начало в 12.00.

Правильные ответы будут опубликованы 1 декабря, индивидуальные результаты – 25 декабря.

На сайте РГО уже сейчас можно ознакомиться с некоторыми заданиями диктанта.

Всероссийский географический диктант проводится ежегодно с 2015 года Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества Владимира Путина. Его основной целью является оценка уровня географической грамотности населения.


Читайте также
В Мурманской области выпадет снег, усилится ветер и потеплеет до -7ПОЛНЫЙ ЯГЕЛЬ: согреваемся в мороз и скандалим с соседямиВОВРЕМЯ: инклюзивное образованиеДЕНЬГИ ЛЮБЯТ: арктический туризм, российские кредиты и цены на бензин
Сегодня в Мурманске открылся десятый юбилейный международный кинофестиваль «Северный Характер»В судьях только девушки: кто будет оценивать фильмы «Северного Характера»?Россиян, не согласных с кадастровой стоимостью, поддержали в РосреестреМарина Ковтун приняла участие в открытии региональных Рождественских образовательных чтенийФилософские искания в фильме открытия фестиваля «Каренина и Я»Марина Ковтун поздравила Ирину Бондарь с победой в конкурсе «Лучший спасатель-кинолог»
Комментарии
Ноябрь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс