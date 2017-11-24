Марина Ковтун примет участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в СЗФО

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун работает в полпредстве Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.



Глава региона примет участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, посвящённом реализации межрегионального историко-культурного и туристического проекта «Серебряное ожерелье России».



Обеспечение требований законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в регионах округа станет темой совещания под руководством полпреда Николая Цуканова и министра транспорта РФ Максима Соколова.



Также губернатор Марина Ковтун примет участие в расширенном заседании Наблюдательного совета Стратегического партнерства «Северо-Запад». Участники заседания обсудят основные направления совместной работы регионов и партнерства, вопросы реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года», перспективы сопряжения стратегических документов инфраструктурных компаний и региональных схем территориального планирования.