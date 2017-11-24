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Марина Ковтун примет участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в СЗФО

09:4524 ноября 2017Просмотров: 95

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун работает в полпредстве Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Глава региона примет участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, посвящённом реализации межрегионального историко-культурного и туристического проекта «Серебряное ожерелье России».

Обеспечение требований законодательства в области обеспечения транспортной безопасности в регионах округа станет темой совещания под руководством полпреда Николая Цуканова и министра транспорта РФ Максима Соколова. 

Также губернатор Марина Ковтун примет участие в расширенном заседании Наблюдательного совета Стратегического партнерства «Северо-Запад». Участники заседания обсудят основные направления совместной работы регионов и партнерства, вопросы реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года», перспективы сопряжения стратегических документов инфраструктурных компаний и региональных схем территориального планирования.

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