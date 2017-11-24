Молодой парень из Апатитов рискует попасть в колонию за повторную пьяную езду

Сотрудники апатитской полиции остановили автомобиль «ВАЗ» на площади Геологов под управлением жителя города 1996 года рождения.

Мужчина был пьян, однако от прохождения освидетельствования отказался.

Как выяснили полицейские при проверке документов, подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, но, несмотря на это, снова пьяным сел за руль автомобиля.

Аналогичный факт выявили сотрудники полиции по Кольскому району.

На заправке возле автоподъезда к Мурманску был установлен неработающий североморец 1981 года рождения. В 2016 году он был привлечен к административной ответственности за управление в нетрезвом виде, срок наказания еще не истек.

Мужчина снова сел за руль своей иномарки, находясь в состоянии опьянения. От прохождения освидетельствования гражданин также отказался.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», cообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Виновным грозит лишение свободы на срок до 2 лет.