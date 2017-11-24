На «Северном характере» прошел показ фильма 1974 года «Под каменным небом». Этот уникальный русско-норвежский проект рассказывает об одном из эпизодов Великой Отечественной войны, который связан с освобождением Киркенеса от фашистов.

«Мало кто из мурманчан, еще с уроков истории родного края не знает о Петсамо-Киркенесской операции. О ней же рассказывает фильм «Под каменным небом». И сегодня, на фестивале «Северный характер», я предлагаю посмотреть его вместе с нами».

Перед показом перед зрителями выступил Дмитрий Ермолаев - сотрудник областного госархива. Он - автор книги «Мурманское кино», рассказывающей о фильмах, которые снимали на Кольском полуострове. И хоть «Под каменным небом» ставили в Норвегии, Дмитрий Ермолаев считает его мурманским кино.



Дмитрий Ермолаев, сотрудник Государственного архива Мурманской области: «Этот фильм, он о нашей истории, о заключительном этапе Петсамо-Киркенесской операции, посвященный реальному эпизоду, имевшему место при освобождении Киркенеса. Ну и во вторых, потому что Мурманск был своего рода перевалочной базой, через которую осуществлялось снабжение во время съемок на норвежской территории».

Директива немецкого командования предусматривала сожжение Киркенеса в случае отступления. Его жители знали об этом, а потому при подходе советских войск заблаговременно укрылись в штольне железодобывающего рудника в местечке Бьорневаттн. Под её «каменным небом», и разворачивается действие фильма.



Йорген Холтен Йоргенсен, консул Генерального Консульства Норвегии в Мурманске: «Киркенес был в то время брошен, эвакуирован. Все оборудование, вся техника, все военные оттуда ушли еще перед наступлением на советскую армию. Однако некоторые местные жители решили остаться. Они не хотели идти с фашистами. Они остались в заброшенной шахте, в ожидании своих освободителей».

Андрей Щукин военную историю Кольского Заполярья узнал только несколько лет назад, когда на три года приехал в Мурманскую область. Потом вернулся в родное Иваново.



Андрей Щукин, зритель: «И я очень горжусь тем, что я здесь поработал и очень многое узнал об этой земле. Очень горжусь, что здесь такие люди работали, жили и сейчас живут. И с удовольствием приехал сейчас сюда, на этот кинофестиваль, в отпуск».

Новые знания об истории Кольского Заполярья подчерпнут для себя все, кто пришел на показ. Тем более что фильм раньше многие не видели.



Ирина Дмитрук, зритель: «Ну, я не могу вам говорить об этом с глубоким знанием, но я знаю, что эта операция послужила окончанию военных действий на Кольском полуострове».

Алина Нуждина, Полина Карелина, зрительницы: «Честно говоря, мне об этой операции не доводилось слышать ничего. - А что, в школе не проходили на уроках истории? - Проходили, но это было очень давно».

В 1974, когда снимался фильм, «Под каменным небом» был знаковым явлением, как для советской, так и для норвежской кинематографии. Сейчас, к сожалению, о фильме «Под каменным небом», помнят немногие. Но «Северный характер» освежил память северян.