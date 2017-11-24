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Норильчанам показали мюзикл «Рождество О. Генри» в рамках «Золотой маски»

13:0924 ноября 2017Просмотров: 56

Мюзикл Питера Экстрома «Рождество О. Генри» представили в Норильске актеры московского театра им. А.С. Пушкина. 

Об этом сообщает «Таймырский телеграф». 

В основе мюзикла лежат рассказы О. Генри «Дары волхвов» и «Последний лист».

Спектакль об искренней дружбе, преданности и торжестве любви подарил праздничное рождественское настроение не только взрослым зрителям, но и подросткам. Живой оркестр, трансформирующиеся декорации, хореография и вокал никого не оставили равнодушным.

Норильскую сцену артисты успешно освоили, и выступать им в итоге было очень комфортно. Особенно порадовал столичных актеров теплый прием, оказанный местной публикой.

 «Очень здорово, когда ты работаешь и чувствуешь, как зал дышит. Даже когда тишина, ты чувствуешь, что ты не один, что вы все вместе. Ради этого, наверное, мы и показываем этот мюзикл», – отметила Анастасия Лебедева..

Как сообщалось, региональная программа «Золотой маски» в Норильске и Дудинке проводится с 18 по 26 ноября при поддержке компании «Норникель».

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