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Новая система управления конвейера повысит безопасность и сократит простои

12:4124 ноября 2017Просмотров: 77

На Талнахской обогатительной фабрике завершена реализация проекта «Ремонт системы управления ленточного конвейера № 3». Это основной транспортный тракт, по которому руда рудников «Октябрьский» и «Таймырский» подается на Талнахскую обогатительную фабрику.

Это оборудование эксплуатируется с 1986 г., его протяженность — 1695 м. Модернизация системы управления конвейера № 3 позволяет эксплуатировать возросшие до 10 млн тонн руды в год мощности Талнахской обогатительной фабрики. Помимо этого, заложен потенциал на увеличение объемов переработки руды фабрикой до 16 млн тонн в год.

Реализация проекта позволила заменить систему управления и защиты конвейера из 122 устаревших реле, объединённых в пять секторов на современную систему, разделенную на 15 сегментов, оснащенных средствами идентификации и самодиагностики, что позволило свести к минимуму время обнаружения и устранения нештатных ситуаций в рабочей зоне конвейера. Ремонт длился семь месяцев.

Запуск обновленного оборудования обеспечил стабильность поставок руды рудников «Октябрьский», «Таймырский» на обогатительную фабрику, что значительно повысило стабильность ведения технологических процессов. Благодаря внедрению современных систем контроля удалось добиться снижения времени технического обслуживания минимум на 15 процентов. Кроме этого, за счет снижения рисков возникновения нештатных ситуаций увеличен уровень безопасности объекта.

 

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