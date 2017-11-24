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Подскользнулась и упала. В Кировске госпитализировали женщину с младенцем

10:1524 ноября 2017Просмотров: 112

Следственный комитет РФ по Мурманской области в ходе доследственной проверки установит обстоятельства, приведшие к травмированию ребенка 2016 года рождения.

Предварительно установлено, что утром 18 ноября в Кировске женщина с младенцем на руках поскользнулась и упала. В результате этого ребенку был причинен вред здоровью.

Мать с младенцем были госпитализированы в медучреждение Мурманска. Ребенку было назначено необходимое лечение.

В настоящее время следствием осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести вреда здоровью ребенка, опрошены работники управляющей компании и жители близлежащих домов.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СК РФ по Мурманской области. 

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