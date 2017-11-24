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Проезд по мосту открыт, но не для всех

20:1024 ноября 2017Просмотров: 16

Люди жалуются, что не могут проезжать на личном автотранспорте по временному мосту, который возвели военные в посёлке Шонгуй. Представители командования Северного флота и гражданские власти обсудили вопросы по использованию переправы через реку Кола.

Напомним, мост военные инженеры Северного флота установили в Шонгуе накануне масштабных учений. Тогда, от командования прозвучала информация, что в дальнейшем жители поселка смогут пользоваться временной переправой.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Я хочу выразить слова благодарности от жителей городского поселения Кильдинстрой командующему Северного флота Николаю Анатольевичу Евменову за возведение временного моста, переправы. Сегодня для нас это очень важно. Здесь находится воинская часть, это рабочие места для военнослужащих».

Так и есть, но проехать на личном автотранспорте по мосту могут люди, но лишь те, которые проживают в посёлке. Жалобы поступили от гостей.

«Она их не пропустила. Они говорят: мы к бабушке едем. Она говорит: поставьте машину, а дальше можете идти пешком».

Мост возведён, в первую очередь с целью обеспечения подразделений и частей Северного флота, расположенных на левом берегу Колы. Установлено КПП, проезд перегорожен забором и сейчас действует пропускной режим. Свободно проезжать могут люди, работающих в воинских частях, жители посёлка, транспорт экстренных служб, и автомобили от местного муниципалитета.

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