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Прогноз погоды по Мурманской области на 25 ноября

13:3124 ноября 2017Просмотров: 70

Облачная с прояснениями погода.  Небольшой, местами умеренный снег, днем на юге и в центральных районах области сильный снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, ночью на севере области 12-17 м/с, позёмок. Температура воздуха -1-6°, ночью при прояснениях до -10° . Гололедица.

Прогноз погоды на 25 ноября по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

-2..-4

-1..-3

небольшой снег

сильный снег

Умба

-3..-5

-1..-3

небольшой снег

сильный снег

Полярные Зори

-5..-7

-2..-4

небольшой снег

умеренный снег

Апатиты

-2..-4

-1..-3

небольшой снег

сильный снег

Кировск

-2..-4

-2..-4

небольшой снег

сильный снег

Ковдор

-4..-6

-2..-4

небольшой снег

небольшой  снег

Мончегорск

-3..-5

-1..-3

небольшой снег

умеренный снег

Ловозеро

-5..-7

-2..-4

небольшой снег

сильный снег

Оленегорск

-6..-8

-1..-3

небольшой снег

умеренный снег

Никель

-3..-5

-1..-3

 временами снег

временами снег

Заполярный

-3..-5

-1..-3

 временами снег

 временами снег

Североморск

-3..-5

-1..-3

 временами снег

 временами снег

Мурманск

-3..-5

-1..-3

 временами снег

 временами снег

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 ноября

Температура воздуха

утром  -3..-5

днем -1..-3

вечером -1..-3

Осадки

 снег

снег

снег

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