Прогноз погоды по Мурманской области на 25 ноября

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, днем на юге и в центральных районах области сильный снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, ночью на севере области 12-17 м/с, позёмок. Температура воздуха -1-6°, ночью при прояснениях до -10° . Гололедица.

Прогноз погоды на 25 ноября по городам области

Пункт Температура воздуха Осадки ночью днем ночью днем Кандалакша -2..-4 -1..-3 небольшой снег сильный снег Умба -3..-5 -1..-3 небольшой снег сильный снег Полярные Зори -5..-7 -2..-4 небольшой снег умеренный снег Апатиты -2..-4 -1..-3 небольшой снег сильный снег Кировск -2..-4 -2..-4 небольшой снег сильный снег Ковдор -4..-6 -2..-4 небольшой снег небольшой снег Мончегорск -3..-5 -1..-3 небольшой снег умеренный снег Ловозеро -5..-7 -2..-4 небольшой снег сильный снег Оленегорск -6..-8 -1..-3 небольшой снег умеренный снег Никель -3..-5 -1..-3 временами снег временами снег Заполярный -3..-5 -1..-3 временами снег временами снег Североморск -3..-5 -1..-3 временами снег временами снег Мурманск -3..-5 -1..-3 временами снег временами снег

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 ноября