Прогноз погоды по Мурманской области на 25 ноября

Облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, днем на юге и в центральных районах области сильный снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, ночью на севере области 12-17 м/с, позёмок. Температура воздуха -1-6°, ночью при прояснениях до -10° . Гололедица.
Прогноз погоды на 25 ноября по городам области
|
Пункт
|
Температура воздуха
|
Осадки
|
ночью
|
днем
|
ночью
|
днем
|
Кандалакша
|
-2..-4
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
сильный снег
|
Умба
|
-3..-5
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
сильный снег
|
Полярные Зори
|
-5..-7
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
умеренный снег
|
Апатиты
|
-2..-4
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
сильный снег
|
Кировск
|
-2..-4
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
сильный снег
|
Ковдор
|
-4..-6
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
небольшой снег
|
Мончегорск
|
-3..-5
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
умеренный снег
|
Ловозеро
|
-5..-7
|
-2..-4
|
небольшой снег
|
сильный снег
|
Оленегорск
|
-6..-8
|
-1..-3
|
небольшой снег
|
умеренный снег
|
Никель
|
-3..-5
|
-1..-3
|
временами снег
|
временами снег
|
Заполярный
|
-3..-5
|
-1..-3
|
временами снег
|
временами снег
|
Североморск
|
-3..-5
|
-1..-3
|
временами снег
|
временами снег
|
Мурманск
|
-3..-5
|
-1..-3
|
временами снег
|
временами снег
Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 24 ноября
|
Температура воздуха
|
утром -3..-5
|
днем -1..-3
|
вечером -1..-3
|
Осадки
|
снег
|
снег
|
снег