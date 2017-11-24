Прокуратура внесла представления в органы профилактики Апатитов после избиения отчимом малолетнего ребенка

21 ноября апатитским следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «истязание», в отношении сожителя матери несовершеннолетнего по факту причинения ребенку в течение месяца систематических физических и моральных страданий, а также телесных повреждений.

Причиной избиения малолетнего явилось непослушание.

Мать не препятствовала систематическому нанесению побоев ребенку. В настоящее время ребенок находится в больнице.

Прокуратурой проведена проверка с целью оценки действий органов системы профилактики по надлежащему исполнению должностных обязанностей в отношении семьи малолетнего потерпевшего.

Проверкой установлено, что ранее мать ребенка привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в связи с антисанитарными условиями в жилом помещении и ненадлежащим уходом за малолетним ребенком.

Данное обстоятельство являлось безусловным основанием для постановки семьи ребенка органами профилактики на учет и проведением с семьей индивидуальной профилактической работы.

Вместе с тем, в нарушение положений действующего законодательства межмуниципальный отдел МВД РФ «Апатитский» семью ребенка на профилактический учет не поставил и работу с ней не проводил.

Нарушения выявлены также в деятельности учреждения «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» при осуществлении полномочий по установлению фактических обстоятельств длительного отсутствия ребенка в группе временного пребывания, а также по установлению наличия либо отсутствия социально опасных условий воспитания несовершеннолетнего.

Кроме того, выявлены нарушения в деятельности отдела по опеке и попечительству Управления образования Администрации Апатитов, связанные с ненадлежащим осуществлением контроля за выполнением планов индивидуального сопровождения ребенка при социальном патронате.

По результатам проверки прокуратурой города в адрес начальника МО МВД России «Апатитский», главного врача «Областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», начальника управления образования апатитской администрации внесены представления об устранении нарушений законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры области.