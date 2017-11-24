Сегодня в пять вечера в Мурманске на улице Зеленой произошел взрыв

Начинаем выпуск с экстренной информации. Сегодня в пять вечера в Мурманске на улице Зеленой произошле взрыв. В квартире жилого дома на пятом этаже взорвался газ.

Жители дома вздрогнули от двух громких хлопков. Выйдя на улицу, люди видели сильный пожар в квартире на 5 этаже. Очень быстро приехали пожарные, скорая и другие экстренные службы. Весь дом, в том числе и соседний срочно эвакуировали.



«Слышали хлопок?

- Да, нифига себе слышал, почувствовал.

Прям почуствовали?

- Да подпрыгнул на табурете».



«Да, я двоих вытащил…»

По словам соседей, квартиру, в которой произошло ЧП, снимала семья с детьми. Они с Архангельска. Несколько дней назад супруга и дети ушли, оставив мужчину одного.



«Не старые, лет 35… про то что пил».

Был ли кто-то в квартире в момент взрыва пока не известно.



Александр Скакун, начальник мурманского пожарно-спасательного гарнизона: «На пожаре есть двое пострадавших с незначительными…»



На месте ЧП срочно прибыл глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.



Власти города обещают помощь - расселить жильцов пострадавшего подъезда. Сейчас решается вопрос о том, нужно ли также расселять жильцов соседнего подъезда.