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Сегодня в пять вечера в Мурманске на улице Зеленой произошел взрыв

20:1124 ноября 2017Просмотров: 892

Начинаем выпуск с экстренной информации. Сегодня в пять вечера в Мурманске на улице Зеленой произошле взрыв. В квартире жилого дома на пятом этаже взорвался газ.

Жители дома вздрогнули от двух громких хлопков. Выйдя на улицу, люди видели сильный пожар в квартире на 5 этаже. Очень быстро приехали пожарные, скорая и другие экстренные службы. Весь дом, в том числе и соседний срочно эвакуировали.

«Слышали хлопок?

- Да, нифига себе слышал, почувствовал.

Прям почуствовали?

- Да подпрыгнул на табурете».

«Да, я двоих вытащил…»

По словам соседей, квартиру, в которой произошло ЧП, снимала семья с детьми. Они с Архангельска. Несколько дней назад супруга и дети ушли, оставив мужчину одного.

«Не старые, лет 35… про то что пил».

Был ли кто-то в квартире в момент взрыва пока не известно.

Александр Скакун, начальник мурманского пожарно-спасательного гарнизона: «На пожаре есть двое пострадавших с незначительными…»

На месте ЧП срочно прибыл глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Власти города обещают помощь - расселить жильцов пострадавшего подъезда. Сейчас решается вопрос о том, нужно ли также расселять жильцов соседнего подъезда.

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