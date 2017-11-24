Для того, чтобы купить теплые и красивые зимние вещи по доступным ценам, не обязательно колесить по всему городу. В Мурманске на Кольском, 18 северян ждет ярмарка верхней одежды «Ермак». Подробности - в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Ассортимент новой зимней коллекции впечатляет своим разнообразием: здесь более четырех тысяч моделей современной верхней одежды фабричного производства. Длинные и укороченные, классические и спортивные пуховики и куртки, причём самых модных цветов в этом сезоне. Крупные оптовые закупки напрямую у производителя дают возможность приобрести качественную одежду по доступным ценам. Например, пуховик можно купить за 3 200 рублей, куртку - за 2 420. Здесь найдутся модели и для юных модниц, и для более солидных дам. Размерный ряд до 72-го.



Юлия Собецкая, представитель выставки - ярмарки «Ермак»: «У нас новое поступление зимнего ассортимента, у нас более трех тысяч моделей, от 42 до 72 размера. Современные наполнители идут, все фабричного производства, качество очень высокое и цена от производителя, что не маловажно. То есть, кто ценит сочетание цены и качества, ждем его к нам».



Мужчинам тоже есть из чего выбрать - куртки из экозамши, пуховики для морозных дней, куртки для поездки на автомобиле. Современные гипоаллергенные наполнители - тинсулейт, холофайбер, синтепух - позволяют стирать изделия. Ярмарка верхней одежды «Ермак» работает ежедневно с 10 до 20 часов по адресу проспект Кольский 18, второй этаж бывшего магазина «Океан», остановка «улица Капитана Пономарева».

Северян ждет ярмарка верхней одежды «Ермак»

Для того, чтобы купить теплые и красивые зимние вещи по доступным ценам, не обязательно колесить по всему городу. В Мурманске на Кольском, 18 северян ждет ярмарка верхней одежды «Ермак». Подробности - в нашей постоянной рубрике «Карта потребителя».

Ассортимент новой зимней коллекции впечатляет своим разнообразием: здесь более четырех тысяч моделей современной верхней одежды фабричного производства. Длинные и укороченные, классические и спортивные пуховики и куртки, причём самых модных цветов в этом сезоне. Крупные оптовые закупки напрямую у производителя дают возможность приобрести качественную одежду по доступным ценам. Например, пуховик можно купить за 3 200 рублей, куртку - за 2 420. Здесь найдутся модели и для юных модниц, и для более солидных дам. Размерный ряд до 72-го.



Юлия Собецкая, представитель выставки - ярмарки «Ермак»: «У нас новое поступление зимнего ассортимента, у нас более трех тысяч моделей, от 42 до 72 размера. Современные наполнители идут, все фабричного производства, качество очень высокое и цена от производителя, что не маловажно. То есть, кто ценит сочетание цены и качества, ждем его к нам».



Мужчинам тоже есть из чего выбрать - куртки из экозамши, пуховики для морозных дней, куртки для поездки на автомобиле. Современные гипоаллергенные наполнители - тинсулейт, холофайбер, синтепух - позволяют стирать изделия. Ярмарка верхней одежды «Ермак» работает ежедневно с 10 до 20 часов по адресу проспект Кольский 18, второй этаж бывшего магазина «Океан», остановка «улица Капитана Пономарева».