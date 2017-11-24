В Госдуме продолжается законотворческая работа

Депутаты обсуждают различные законопроекты, в их числе о содержании домашних животных, ночных перевозках пассажиров и залоге на единственное жилье. Свое мнение по этим инициативам высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «И вот опять разбился автобус в Ростове - опять это наша тема, ЛДПР. Мы все время говорим - запретить ночной перевоз пассажиров. Остановитесь в Краснодаре - пусть переночуют, разве обязательно в Ростов приехать. Вот он и врезался в стоящий на обочине «КамАЗ» по-моему, ну он засыпает - это же ночь, тяжело же. Что мы людей не жалеем?»



Владимир Жириновский считает, что необходимо тормозить всех, кто пытается ночью выехать за черту города. Конечно, замечает лидер ЛДПР - это ограничение прав граждан не ехать ночью на автобусе, но это ради их безопасности. Хотя многие, в том числе и мурманчане, думают, что этот законопроект нуждается в доработке.



«Я думаю, не стоит отменять ночные рейсы. Есть свои причины ездить по ночам»



«Сам езжу в Санкт-Петербург постоянно, единственное, езжу с ночевкой»



«Ну, если у людей нет альтернативы, приходится считаться с тем, что нужен такой вид транспорта в такое время суток»



«Безопасность есть, но при контроле за дорогами, при контроле транспортных организаций, наше ГИБДД, думаю возможно»



Ещё одна инициатива депутатов - возвращение советского регламента по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию и учету безнадзорных и бродячих животных.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Постоянно каждые несколько дней где-то нападение бродячих собак на людей. Или наоборот - истязание животных. Два вопроса - защитить животных от истязаний со стороны каких-то отдельных граждан. А с другой стороны - еще более важные - людей защитить, и дети и пожилые страдают - собаки на них набрасываются и никто даже помочь не может иной раз…»



Либерал-демократы предлагают ужесточить правила содержания животных, чтобы в квартирах не могли держать по десять собак и кошек. Всех бродячих животных необходимо отловить и в специализированных местах. С этим согласны и мурманчане.



«Приютов не хватает для этих бездомных, так или иначе они опасность представляют, когда в стаи сбиваются».



«Усыплять думаю не стоит, но вот отловить, чтобы их сохранить, что метки поставить».

«Надо обязательно строить приюты, причем хорошие, не такие как у нас, а с хорошими вольерами, привлекать общественность, чтобы наши люди следили».



«…А питомники создавать где-то за городом, чтобы их поили, кормили, стерилизовали».

ЛДПР обращают своё внимание и на менее защищённые слои населения. Жириновцы хотят запретить одиноким и пожилым людям брать займы и кредиты под залог жилья, если в собственности только одна квартира или дом.



Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Берет микрозайм под 700-800%, через год-два должен заплатить несколько млн - денег нет, квартира была оформлена под залог. Значит, никакого залога у лица, имеющего всего одну квартиру!»

Запрет залога на единственное жилье поможет людям не лишаться своей недвижимости. А также уменьшит количество черных риэлторов. Все инициативы фракции ЛДПР в Госдуме рассмотрят на ближайшем заседании.