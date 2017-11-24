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В Хибинах сохраняются риски схода лавин

16:3024 ноября 2017Просмотров: 40

В Мурманской области популярные горнолыжные комплексы открыли зимний сезон. Разнообразный ландшафт Хибин позволяет кататься на горных лыжах и сноубордах как новичкам, так и опытным спортсменам.

Однако главный горный массив Кольского полуострова лавиноопасен. Сохраняются риски схода лавин.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области. 

Главное управление МЧС России по Мурманской области, рекомендует избегать передвижения по необорудованным склонам.

Перед походом в горы следует помнить, что влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды. 

Потому необходимо узнавать погоду за день-два до начала путешествия, а также уточнить лавиноопасную обстановку. 

Также перед выходом на нитку маршрута следует зарегистрироваться в Мурманском арктическом комплексном аварийно-спасательном центре  МЧС России (филиал ФГКУ «Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России») по телефону (81531) 58-895.

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