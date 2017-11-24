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В Кировске открылись соревнования «Хибинская гонка»

10:0024 ноября 2017Просмотров: 69

В спорткомплексе «Горняк» города Кировска состоялась торжественная церемония открытия первых в стране зимних стартов Международной федерации лыжного спорта (FIS) – «Хибинская гонка» на призы администрации города.

В церемонии принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

«Возможно, мы еще раньше сможем начинать соревнования с помощью искусственного оснежения, и еще будем гордиться нашим спортивным центром в Хибинах», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов вручил организаторам соревнований международный сертификат FIS, удостоверяющий высокий класс лыжного стадиона «Тирвас».

В гонке FIS примут участие 120 спортсменов, также в рамках Хибинской гонки пройдут соревнования лыжников Мурманской области.

На первые старты лыжники выйдут уже сегодня: в 11 часов начнется лыжная гонка классическим стилем на 5 и 10 км (для женщин и мужчин), во вторник пройдут спринтерские соревнования, в воскресенье – гонка свободным стилем.

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