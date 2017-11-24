В Мурманске на улице Полярные Зори сбили пенсионерку

Сегодня утром в Мурманске на улице Полярные Зори произошло ЧП. На дороге автомобиль сбил пенсионерку.



Бабушка перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Водитель автомобиля двигался со стороны улицы Книповича в сторону кинотеатра «Мурманск». ДТП произошло в районе дома №38 , там,где находится светофор с кнопкой, сообщила ТВ-21 Евгения Новикова, инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Мурманска.



Это уже не первый случай на этом месте. Прошлой зимой была аналогичная ситуация, инцидент также произошел с пожилой женщиной.