В Мурманске начал свою работу комитет по развитию малого и среднего предпринимательства

В Мурманске прошло установочное заседание комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области (Регионального объединения работодателей).

Основной задачей комитета станет защита интересов и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в регионе.

На первом заседании комитета был утвержден его состав.

Председателем избран Олег Евгеньевич Марков, директор предприятия «Инженерно-техническая фирма». Заместителями председателя – Людмила Алексеевна Дорофеева, генеральный директор фирмы «Что делать Заполярье», и Михаил Валентинович Коликов, генеральный директор компании «ЛЭНК».

Участники заседания определили приоритетные направления своей деятельности и сформировали предварительный план работы.

Деятельность комитета затронет различные проблемные вопросы предпринимательского сообщества: участие в крупных инвестиционных проектах, реализуемых на территории Мурманской области, проблемы пользования объектами недвижимости и земельными участками, участие в госзакупках, взаимодействие с Министерством обороны, и многое другое.

Запланирована в деятельности комитета и реализация социально-значимых проектов.

В настоящий момент комитет проводит опрос среди предпринимательского сообщества для выявления наиболее острых проблем ведения бизнеса, сообщает пресс-служба Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

Анкету может заполнить любой желающий, ведущий предпринимательскую деятельность на территории Мурманской области.