В Мурманске начались региональные соревнования по самбо на Кубок начальника УМВД РФ по Мурманской области

Сегодня в Мурманске начались традиционные региональные соревнования по самбо на Кубок начальника УМВД РФ по Мурманской области среди сотрудников органов внутренних дел и силовых структур региона.

В церемонии открытия соревнований принял участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Обращаясь к спортсменам, организаторам и гостям турнира, первый заместитель главы региона отметил, что за прошедшие годы соревнования по самбо на Кубок начальника УМВД России по Мурманской области стали значимым событием в спортивной жизни нашего региона.

«Занятия самбо формируют твердый мужской характер, закаляют стойкость и выносливость, дают внутреннюю нравственную опору, вырабатывают самодисциплину. Все эти свойства просто необходимы в вашей нелёгкой службе по защите Отечества, охране законности и общественного порядка», – подчеркнул Алексей Тюкавин.