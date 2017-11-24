В Мурманске состоялся фестиваль «От Руси к России: история Российского права»

Сегодня в Мурманске состоялся городской фестиваль творчества «От Руси к России: история Российского права». Прошел он во втором лицее. Что интересного приготовила мурманская молодежь, смотрите в нашем сюжете.

Главная задача этого городского фестиваля - повысить интерес школьников к героической истории нашего государства и права. Для большего интереса, решено было воссоздать эпохи при помощи костюмов.



Николай Кузьменков, ученик 9 класса гимназии №3: «Я буду показывать презентацию. Наш класс, совместно с гимназией №7 и еще одной школой представлять Московское государство в целом. И сценки и номера. Я представляю Бориса Годунова, который царствовал у нашей власти после Ивана Грозного и его сына Фёдора».

Решено было театрализовать 5 эпох. Это Древняя Русь, Государство Московское, Российская империя, Советский Союз и нынешняя Российская Федерация.

В постановках задействовано более 200 человек.

Павел Чунин, студент 4 курса МАГУ: «Наша задача это воссоздание атмосферы эпохи 20 века, именно советского периода, от событий революции до окончания Великой Отечественной войны. На мне форма одежды солдата конца Первой мировой войны. Это первые отряды Красной гвардии. Вот символический красный бант у меня приколот. Кокарда обтянута красной тканью».

Павел участник группы военно-исторической реконструкции Титовского гарнизона при МАГУ. Подобный опыт у него есть. Вообще же такой фестиваль проходит у нас впервые.



Людмила Ананьина, начальник отдела воспитания и дополнительного образования администрации города Мурманска: «Мы дали возможность детям творить. Так как это была их идея окунуться в эпоху которую они представляют, то есть мы допустили элемент, называется историческая театрализация».

После подведения итогов фестиваля, участники получат специальные сертификаты. Они будут именными и каждый выполнят в соответствии со стилистикой эпохи, которую и представлял ученик.