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В полиции Никеля прошел День открытых дверей для старшеклассников

16:1524 ноября 2017Просмотров: 50

22 ноября в ОМВД России по Печенгскому району состоялся День открытых дверей для старшеклассников, обучающихся в общеобразовательных школах Никеля.

Целями данного мероприятия были информирование школьников выпускных классов о возможности поступления в Орловский институт МВД России и патриотическое воспитание подростков в целом.

В актовом зале ОМВД начальник ОГИБДД ОМВД России по Печенгскому району капитан полиции Ф.В.Кузьмин,  совместно с начальником кадрового аппарата, рассказал школьникам о порядке и требованиях, предъявляемых для поступления в вузы МВД России, о важности данной профессии для общества и государства. Разъяснил направления деятельности ОГИБДД, и особенности данной профессии.

Была проведена экскурсия в музей ОМВД России по Печенгскому району.

Старшеклассники ознакомились с многочисленными экспонатами - старинными фотографиями, оружием разного времени, техникой, которой пользовались следователи и криминалисты в разное время. Ребята задавали много вопросов, связанных со службой в полиции.

После беседы, ученики поблагодарили сотрудников полиции за предоставленную полезную информацию.

Для более подробной информации о трудоустройстве в ОВД РФ можно обратиться в кадровый аппарат ОМВД России по Печенгскому району в Никеле по адресу: ул. 14 Армии, д. 17.

Телефон для справок: (881554) 51859.

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