В районе Кильдинстроя завершен ремонт сибиреязвенного скотомогильника

Завершен текущий ремонт сибиреязвенного скотомогильника, расположенного в районе п.г.т. Кильдинстрой.

Ремонтные работы проведены в рамках исполнения подпрограммы «Развитие государственной ветеринарной службы Мурманской области», объем затраченных средств областного бюджета составил 148,3 тыс. рублей.

Об этом сообщает официальный сайт Комитета по ветеринарии Мурманской области.

В соответствии с ветеринарно – санитарными требованиями выполнены следующие работы.

- посредством железобетонных конструкций восстановлены ограждающие опалубки траншей сибиреязвенного скотомогильника, что исключает угрозу осыпания траншей землей;

- в целях недопущения проникновения на территорию скотомогильника диких животных устранены образовавшиеся пространства между забором и землёй.

В настоящее время сибиреязвенный скотомогильник является биологически безопасным объектом и соответствует ветеринарно-санитарным нормам.