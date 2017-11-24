В Североморске банда наркоторговцев сбывала запрещенные вещества

По результатам судебного рассмотрения обвиняемым может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.

Заместителем прокурора Мурманской области утверждено обвинение в отношении трех граждан, которых заподозрили в незаконном обороте наркотиков в составе организованной преступной группы.

По версии органа предварительного расследования, местный житель в 2014 году создал сплоченную устойчивую организованную преступную группу под его руководством, в которую вовлек участников, распределил роли, разработал план совместной преступной деятельности и меры конспирации.

На протяжении более полугода участники преступной группы сбывали наркозависимым жителям Североморска гашиш и амфетамин, в основном путем закладок.

В результате эффективной работы оперативных служб и следственных органов деятельность преступной группы была пресечена.

Обвиняемым предъявлено обвинение в совершении 16 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в суд.