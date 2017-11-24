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В Шонгуе представители Северного флота и гражданские власти обсудили вопросы по использования временного моста

17:1524 ноября 2017Просмотров: 115

Сегодня по инициативе командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова в посёлке Шонгуй состоялось рабочее совещание по поводу эксплуатации механизированного автодорожного моста, установленного через реку Кола подразделениями центра материально-технического обеспечения флота.

В совещании приняли участие представители командования Северного флота, правительства Мурманской области, руководство Кольского района и муниципалитета.

Были обсуждены вопросы организации пропускного режима через мост, который является собственностью Министерства обороны, проезда автомобилей экстренных служб и местных жителей, работающих в воинских частях, и проживающих на другом берегу реки Кола.

Глава Кольского района Александр Лихолат рассказал, какие действия предпринимает районная администрация по содержанию подъездов к временной переправе, а также для  организации восстановления стационарного моста через Колу.

Также на месте были разобраны спорные ситуации, возникающие от непонимания порядка пользования временным мостом, возведённым в первую очередь с целью обеспечения подразделений и частей Северного флота, расположенных на левом берегу Колы.

В настоящее время в целях соблюдения безопасности важного объекта, силами воинских частей, дислоцированных в районе посёлка Шонгуй, организована охрана моста и установлен пропускной режим, который не препятствует свободному передвижению пешеходов из числа местных жителей.

Проезд автомобильного транспорта через мост осуществляется в экстренных случаях и в интересах, связанных с обеспечением задач, возложенных на военное ведомство.

Транспорт экстренных служб – скорой помощи, МЧС, полиции – через мост пропускается беспрепятственно. Другой транспорт будет допускаться через мост по предложениям от местного муниципалитета в случае необходимости.

 

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