Власти города обещают помочь жильцам пострадавшего от взрыва дома на улице Зеленая

Прямо сейчас на месте ЧП на улице Зеленая, 78 глава администрации Мурманска Андрей Сысоев выступил перед журналистами.

Он рассказал о том, что, по предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв газа и также, по предварительной информации, двое пострадавших (но не из той квартиры, где случился инцидент).

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Власти города обещают помощь – расселить жильцов пострадавшего подъезда.

Сейчас решается вопрос о том, нужно ли также оказать помощь жильцам соседнего подъезда.

Напомним, сегодня вечером в Мурманске на улице Зеленая произошло ЧП.