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Власти города обещают помочь жильцам пострадавшего от взрыва дома на улице Зеленая

18:2924 ноября 2017Просмотров: 204

Прямо сейчас на месте ЧП на улице Зеленая, 78 глава администрации Мурманска Андрей Сысоев выступил перед журналистами.

Он рассказал о том, что, по предварительной информации, в жилом доме произошел взрыв газа и также, по предварительной информации, двое пострадавших (но не из той квартиры, где случился инцидент).

На месте происшествия развернут оперативный штаб. Власти города обещают помощь – расселить жильцов пострадавшего подъезда.

Сейчас решается вопрос о том, нужно ли также оказать помощь жильцам соседнего подъезда.  

Напомним, сегодня вечером в Мурманске на улице Зеленая произошло ЧП.

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