Вологда претендует на звание «Города Трудовой Доблести и Славы»

Вологде могут присвоить звание «Города Трудовой Доблести и Славы». Соответствующее ходатайство главы города утвердили депутаты на заседании очередной сессии городской Думы.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

Звание «Город Трудовой Доблести и Славы» является наивысшей формой признания общественностью массового трудового героизма жителей города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Это звание присваивают городам, жители которых проявили стойкий героизм и мужество во время войны: работали на предприятиях, заводах, поставляли продукты, медикаменты, оружие на фронт.

Звание присвоено 19 городам, в том числе Череповцу и Ярославлю.