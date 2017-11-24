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Вологда претендует на звание «Города Трудовой Доблести и Славы»

15:4224 ноября 2017Просмотров: 74

Вологде могут присвоить звание «Города Трудовой Доблести и Славы». Соответствующее ходатайство главы города утвердили депутаты на заседании очередной сессии городской Думы.

Об этом сообщает «Медиа Центр».

Звание «Город Трудовой Доблести и Славы» является наивысшей формой признания общественностью массового трудового героизма жителей города в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Это звание присваивают городам, жители которых проявили стойкий героизм и мужество во время войны: работали на предприятиях, заводах, поставляли продукты, медикаменты, оружие на фронт.

Звание присвоено 19 городам, в том числе Череповцу и Ярославлю.

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