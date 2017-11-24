Выгрузку отработавшего ядерного топлива плавбазы «Лепсе» завершат к 2020 году

22 ноября на международном форуме «АтомЭко-2017» был представлен доклад по утилизации российской плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе».

Андрей Голиней, генеральный директор АО ФЦЯРБ, в своем докладе рассказал о достигнутых результатах и планах работ по выводу «Лепсе» из эксплуатации.

Сухогруз «Лепсе», построенный в 1934г., был переоборудован в плавучую техническую базу (ПТБ) в 1961г.

До 1981 года плавтехбаза обеспечивала перезарядку ядерного топлива реакторов атомных ледоколов «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». С 1981 года «Лепсе» использовалась только для хранения отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов. В 1988 году базу вывели из эксплуатации.

«Проектный срок эксплуатации плавучего судна истек 33 года назад, судно ржавело, а на его борту находилось более чем 600 облученных тепловыделяющих сборок. Утилизация базы «Лепсе» является важным проектом по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на северо-западе России», - отметил Андрей Голиней.

В 2012 году судно было поставлено на стапельную плиту, твердое основание, на судоремонтном заводе «Нерпа», сообщает пресс-служба АО ФЦЯРБ.

В 2016 году основными итогами работ по проекту стали формирование кормовой блок-упаковки судна и перемещение ее в пункт долговременного хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе Мурманской области.

Начало выгрузки ОЯТ из баков хранилища «Лепсе» запланировано на конец 2018 года.

Выгрузку отработавшего ядерного топлива планируется завершить не позднее 2020 года.

Фото: АО ФЦЯРБ