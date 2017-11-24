Завтра в Мурманске напишут географический диктант

Географический диктант выходит на международный уровень. В этом году в акции зарегистрированы 25 зарубежных площадок в 18 странах мира. В воскресенье, 26 ноября проверить свои знания о родной стране могут и жители Мурманской области. Будет организовано 6 площадок.

Участниками диктанта смогут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и гражданства. Нужно просто обратиться на любую площадку его проведения. Адреса можно найти на сайте Русского географического общества.

Диктант состоит из 30 заданий. Географические понятия и термины, основные закономерности, расположение географических объектов на карте. Время выполнения заданий участниками диктанта - не более 45 минут. Правильные ответы будут опубликованы 1 декабря, индивидуальные результаты - 25 декабря.