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Завтра в Мурманске пройдет акция по сбору ртутьсодержащих отходов

14:4524 ноября 2017Просмотров: 70

25 ноября в Мурманске пройдет акцию по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов.

Подобные мероприятия в рамках комплексной программы «Мурманск — город чистоты» муниципалитет проводит регулярно. Акция будет проходить не один день, так что все желающие успеют избавиться от опасных отходов.

Маршрут экомобиля по сбору ртутьсодержащих отходов от населения города Мурманска:

— район дома № 15 по улице Набережной — 10.00; — на развилке дорог улицы Печенгской и улицы Новосельской — 10.50;

— район пересечения улицы Фурманова и улицы Пархоменко — 11.30;

— площадка между домом № 130а по проспекту Кольскому и № 5 по проезду Ледокольному — 12.20;

— у АЗС по ул. Огни Мурманска - 13.00.

Стоянка на местах сбора ртутьсодержащего мусора будет составлять 30 минут.

 

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