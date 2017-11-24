Житель Североморска пытался переслать в колонию SIM-карты, спрятанные в журнале

Сотрудникам мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18, разгадав очередной замысел изобретательных граждан, пресекли доставку на территорию учреждения средств мобильной связи.

При досмотре заказного письма, присланного жителем Североморска на имя одного из осужденных ИК-18, внимание сотрудников привлёк журнал сканвордов. Внутри почтового отправления были обнаружены и изъяты 2 сим-карты, спрятанные в переплете страниц.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.